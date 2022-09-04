Длительные периоды сухой и теплой погоды осенью называются "бабьим летом". Обычно они наблюдаются в октябре-ноябре. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня. "В октябре бывают такие периоды, в ноябре. Прогнозировать сейчас их практически невозможно", – сказала она. Синоптик отметила, что о "бабьем лете" можно говорить, если антициклон будет стоять в течение примерно пяти дней и температура поднимется до 15-20 градусов. По ее словам, обычно "бабье лето" наблюдается в начале — середине октября. "Но пока мы не можем спрогнозировать", — добавила Голеня. Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в первой половине сентября в Украине ожидается прохладная осенняя погода. Температура на большей части не поднимется выше 20 градусов.