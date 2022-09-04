Успех украинского контрнаступления на юге страны может принимать разные формы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal. Даже не отвоевывая значительных позиций, Киев может добиться прогресса, заставив Россию, среди прочего, раскрыть расположение своих войск и баз снабжения; занять оборонительную позицию или увести войска из других регионов страны. Украина также может получить разведданные о российских подразделениях, их уязвимости и готовности к бою. У ВСУ пока нет ресурсов для быстрого наступления, пишет издание. Вместо этого военные стремятся ослабить передовые российские силы, одновременно используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу. По оценкам западных официальных лиц, в Херсоне и его окрестностях находятся около 20 тысяч российских военных. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои, пишет WSJ. Американский генерал-лейтенант Стивен Твитти, ранее занимавший должность заместителя главы Европейского командования США, также заявил WSJ, что не ожидает массированной атаки Украины. "Мы увидим несколько мест дислокации небольших подразделений, которые нанесут ущерб российским военным и станут отличным способом борьбы", — сказал он. Твитти подчеркнул, что при таком типе боев нужно смотреть на долгосрочную перспективу, а не ждать немедленных результатов. Что известно о контрнаступлении ВСУ на юге 29 августа украинские военные начали бои за Херсон. В результате россияне оставили свои позиции на первой линии обороны. Позже CNN сообщило о том, что украинские защитники отбили из-под российской оккупации 4 села в Херсонской области. Однако военные не подтвердили и не опровергли эту информацию. Ранее британская разведка сообщила, что вооруженные силы Украины ведут контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.