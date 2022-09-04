На севере Казахстана из-за природных пожаров задерживаются шесть пассажирских и 11 грузовых поездов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vlast.kz. Также известно о десяти пострадавших в результате пожаров на севере страны. Некоторых госпитализировали с ожогами разной степени. Из-за пожара повреждено 108 домов. В пятницу на севере Казахстана возник лесной пожар, огонь достиг населенных пунктов. Были эвакуированы 1841 человек. По последней информации площадь пожара составляет 9400 га. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев намерен посетить начавшиеся в Костанайской области оперативный штаб по тушению лесных пожаров. Глава государства намеревался ознакомиться с принятыми мерами по ликвидации природных пожаров. Напомним, что кубинские пожарные 10 августа потушили пожар, который за пять дней уничтожил 40% основного запаса топлива на острове и вызвал массовые отключения электроэнергии. Ранее мы писали, что во Франции этим летом зафиксировали аномальную жару. В стране начались масштабные пожары, пытающиеся погасить тысячи спасателей. Также сообщалось о масштабном пожаре на северо-востоке Испании в середине августа. Спасателям пришлось эвакуировать около полутора тысяч человек. Масштабные пожары также бушуют в России. В ряде областей было объявлено ЧП. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.