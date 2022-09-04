Сегодня, 4 сентября, погода в Украине будет прохладной. В некоторых областях возможны порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, 4 сентября дождь прогнозируется только в Луганской области. На остальной территории страны будет сухая и солнечная погода. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Однако в южных и восточных областях возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +5+9, днем +17+20 градусов; на западе ночью +7+11 градусов, а днем +17+20; в восточных областях ночью +10+12, днем +17+19 градусов; на юге страны ночью +11+14 градусов, а днем +20+22; в центральных областях ночью +8+12, днем +18+20 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный с порывами до 10 м/с. В Киеве, как и в других регионах, сегодня снова похолодает. Столбики термометров ночью покажут +8+10, а днем +18+20 градусов. Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.