Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае избрания 5 сентября лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром в течение первой же недели представит план борьбы с растущими ценами на электричество. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. По ее словам, Великобритании нужно принять трудные решения, чтобы в будущем предоставить себе гарантии, что страна не окажется в сложном положении в энергетическом вопросе каждую осень и зиму. Трасс утверждает, что нельзя откладывать решение этой проблемы, поэтому она готова действовать и принимать сложные решения, чтобы перестроить экономику Соединенного Королевства. Выборы премьера Великобритании 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Решение было принято после ряда отставок в правительстве, вызванных скандалом с Крисом Пинчером. При этом члены британского парламента не поддержали вотум недоверия правительству Джонсона. Позже в Британии приступили к голосованию за нового премьера. Сначала в конкурсе принимали участие 11 политиков, однако в финал список сократился до двух претендентов – Риши Сунака и Лиз Трасс. Также отметим, что впервые за время правления королева Елизавета II назначит нового премьера в своем имении Балморал в Шотландии. Обычно монархиня назначала нового главу правительства в Букингемском дворце или Виндзорском замке.