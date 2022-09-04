В ночь на 4 сентября в Николаеве прогремели взрывы, сработала воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Жителей просят оставаться в укрытиях. Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Высунску, в Николаевской области, в результате атаки погиб ребенок. Ранее в субботу в Николаеве произошли взрывы после оглашения воздушной тревоги. Позже стало известно, что пострадали два человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.