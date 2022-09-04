В Николаеве с утра слышны взрывы, работает воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное". Отметим, с 6 утра воздушную тревогу объявили в ряде областей, в частности, Киевской, Житомирской, Черкасской, Запорожской и Харьковской. Местных жителей просят оставаться в укрытиях. Напомним, сегодня ночью было два "прилета" в Киевский район Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.