Российские оккупанты ночью трижды ударили по Никопольскому району в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. В Никополе произошел пожар. Огонь уже локализовали. В городе повреждено 5 жилых домов и несколько хозяйственных построек. Выведена из строя линия электропередач. В Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода. По предварительным данным, без погибших и раненых. Напомним, в субботу, 3 сентября, российская армия нанесла удар по Зеленодольску в Днепропетровской области, в результате атаки погиб ребенок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.