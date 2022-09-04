На южных рубежах защиты авиация ВСУ 24 раза нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и техники, опорным и командным пунктам россиян. Уничтожены 138 кафиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook. Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют 9 танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152 калибра, 18 единиц автомобильной бронетехники. Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава. В Черном море происходит шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают скрываться поближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма. Однако два надводных носителя "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов. Напомним, ранее ранее Вооруженные Силы Украины уничтожили на юге 106 кафиров и 60 единиц вражеской техники. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.