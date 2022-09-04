Украинские военные в Запорожской области препятствуют развертыванию российских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Ключевые выводы аналитиков института: Представители Украины заявили, что продолжительное украинское контрнаступление является методической операцией по умышленному ухудшению состояния российских сил и материально-технического обеспечения на юге, а не операцией, направленной на освобождение больших территорий. Возможно, Кремль ужесточает требования к самоцензуре среди российских блоггеров и военных корреспондентов, освещающих войну в Украине. Украинские военные сообщили, что ВСУ продолжают позиционные бои вдоль линии фронта Херсон-Николаев и украинские войска сосредотачиваются на ударах по российским наземным линиям связи, скоплению техники и живой силы, а также логистическим узлам вдоль южного направления. Кадры в соцсетях свидетельствуют об эффективных украинских ударах на западе и в центре Херсонской области. Российские силы совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута и к северу и юго-западу от города Донецк. Украинские силы могут совершать локализованные атаки вдоль линии столкновения на западе Запорожской области, чтобы воспрепятствовать развертыванию российских войск. Власти РФ продолжают формировать боевую силу путем вербовки через государственные предприятия и тюрьмы во избежание общей мобилизации. Российские оккупационные власти пытаются охватить основные услуги на оккупированных территориях Украины. Напомним, ранее в ISW прогнозировали, что усталость россиян от войны будет мешать вербовке, а ложных заявлений Кремля о ситуации под Херсоном будет все больше. Сроки и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.