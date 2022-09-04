Гороскоп на 2022 год расскажет о трех знаках Зодиака, жизнь которых осенью изменится очень сильно. В частности, их ждут большие финансовые поступления. Об этом пишет SantePlus. Телец Телец – один из трех знаков, которые этой осенью будут в центре внимания. Это упорный знак в октябре получит повышение на работе. Он получит очень привлекательную зарплату и множество преимуществ. В ноябре и декабре Телец получит новые возможности, которые помогут ему улучшить свое финансовое положение. Близнецы Осень будет временем для Близнецов воплотить свои идеи в жизнь. Ему наконец-то удастся найти соответствующие контакты для реализации плана, который он пообещал воплотить в жизнь. В октябре он получит хорошие новости, которые дадут ему новый толчок к собственному делу. Тогда он будет более решительным и особенно мотивированным для достижения своих целей, которые казались ему труднодоступными. Стрелец Для Стрельцов наступает предпринимательское время. У этого знака огня наконец-то хватит смелости начать собственное дело. Ему придется быть внимательным, чтобы избежать ошибок, которые могут нарушить его финансовое положение. В частности, если ему удастся удержать курс и верно начать собственное дело, то к концу осени он сможет получить значительные финансовые бонусы. Ранее мы сообщали о том, какие знаки Зодиака терпят неудачу в любви в сентябре. Также астрологи назвали самые опасные дни в сентябре.