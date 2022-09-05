СМИ обнародовали видео, где видно, как российские военные используют реактивные системы залпового огня на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "На видео с геолокацией, сделанном 2-3 сентября, видно, как российские войска стреляют из РСЗО с позиций на территории ЗАЭС в радиусе 1 км от ядерного реактора", — информируют аналитики. В ISW отмечают, что соответствующие кадры подтверждают предварительную оценку того, что РФ милитаризировала атомную электростанцию. В Институте изучения войны также напомнили, что 3 сентября МАГАТЭ объявило об отключении ЗАЭС от сети во второй раз за историю ее эксплуатации (первый случай произошел 25 августа). Аналитики предположили, что, вероятно, это произошло из-за продолжающихся атак России и других военных действий на Запорожской атомной электростанции, а также вокруг нее. Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными. Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснения от кафиров во время визита миссии. Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.