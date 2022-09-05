Для улучшения структуры почвы, угнетения сорняков и борьбы с вредителями дачники используют сидераты. Одним из самых эффективных таких растений является календула, которую также называют календулы лекарственные, а для посева семян конец лета и начало осени – очень удачное время. Об этом сообщает Prosto Way. Как высаживать и ухаживать за календулой Так, сажать календулу опытные садоводы рекомендуют таким образом, чтобы они оказались в земле до наступления заморозков. Для высадки рекомендуют использовать около 100-150 г семян на 1 сотку земли. А вегетационный период этого сидерата составляет 65-75 дней. Календула сравнительно малоприхотлива к условиям выращивания. Хорошо растет и развивается на освещенных участках, снабженных влагой. Таким образом, ухаживать за календулой нет нужды – достаточно только не забывать о поливе в засушливые дни. Какой эффект оказывает календула В период вегетации корни цветка снабжают растущие неподалеку культуры эфирами, фитонцидами и другими полезными элементами. Кроме того, вещества, выделяемые корневой системой календулы, оказывают благотворное влияние на состав почвы и обеззараживают ее. По словам опытных дачников, запах календулы также привлекателен для божьих коровок, которые являются одними из главных врагов тли. Листья и стебли календулы можно также закладывать в грунт и использовать для компоста. Еще календулу сеют внутри посадки на грядках, чтобы отвлекать колорадских жуков — запах привлечет насекомых, и это жертвенное растение возьмет удар на себя. Добавим, что после того, как зелень будет скошена и разложена в междурядьях, санирующие свойства только усиливаются. Напомним, ранее мы писали, какой смесью лучше обработать почву после сбора урожая. А также писали, какие народные методы позволят быстро избавиться от грызунов в доме.