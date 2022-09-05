С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено около 500 человек. Из них более 200 оккупантов до сих пор удерживают в застенках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона. Чиновник рассказал, что россияне пытаются террористическими методами подавлять любые проявления воли. "Людей похищают, почти 500 человек у нас уже подтвержденных фактов, более 200 человек, к сожалению, находятся до сих пор в застенках. И это во всех наших общинах, непосредственно на оккупированных территориях такая ситуация", — сказал Старух. По его словам, также захватчики пробуют заставить коллаборировать учителей, чтобы те начали обучение детей. "На оккупированных территориях есть неработающие школы, 40 школ почти из 400, не работают вообще, нет с ними связи. Люди, выехавшие на подконтрольную Украине территорию, обучают детей в онлайн формате", — добавил глава ОВА. Напомним, в поселке Новая Маячка Херсонской области российские военные за проукраинскую позицию похитили супругов, а в Херсоне – местного жителя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.