В Черном море ныне находится 2 российских корабля-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Корабельная группировка вражеских сил в Черном море без изменения тактики действий, состава и задач продолжает угрожать задачам ракетного удара с 2 надводных носителей, суммарный залп из которых составляет 16 "Калибров", — отметили военные. В ОК "Юг" призвали граждан не подвергать себя опасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. "Доверяйте силам обороны и не извещайте врага об их действиях ради вашей безопасности и защиты", — добавили наши воины. Напомним, ВСУ 4 сентября поразили пункт управления, а также уничтожили множество живой силы и техники врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.