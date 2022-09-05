В понедельник, 5 сентября, погода в Украине будет сухая и солнечная. Однако тепла ждать не стоит. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Украине дожди не прогнозируются. Во всех областях будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +7+11, днем +16+20 градусов; на западе ночью +8+11 градусов, а днем +17+22; в восточных областях ночью +5+10, днем +16+20 градусов; на юге страны ночью +8+12 градусов, а днем +19+22; в центральных областях ночью +7+10, днем +17+20 градусов. Погода в Киеве Погода в столице сегодня будет сухой, как и в других регионах. Ветер северный с порывами 10 м/с. В Киеве столбики термометров ночью покажут +9+11, а днем +17+19 градусов. Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, следует ли ожидать возвращения тепла осенью. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.