В канадской провинции Саскачеван двое мужчин устроили резню, в результате которой погибли 10 и пострадали 15 человек. Пока опасных преступников разыскивает полиция. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times. Правоохранители отметили, что "несколько" жертв подверглись случайным нападениям на территории общины Джеймс Смит Кри и в селе Велдон. Жителям города Реджайна посоветовали не выходить из собственных домов. В полиции назвали имена подозреваемых – это Дэмиен и Майлз Сандерсоны. Правоохранители работают на 13 местах преступлений. Кроме 10 погибших и 15 раненых, жертв может быть больше. На события в Саскачеване отреагировал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В своем Twitter он назвал резню "ужасной и исступленной". Напомним, в 2022 году в Канаде произошел крупный инцидент с массовой стрельбой. Тела жертв находили в радиусе 50 километров, тогда погибли не менее 22 человек. Это была самая кровавая расправа за всю историю страны.