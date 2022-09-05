Украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепили территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW). "Украинское контрнаступление заметно развивается на юге и востоке", — отметили аналитики. В ISW предположили, что скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем. Поскольку ВСУ постараются: лишить россиян необходимых поставок; нарушить командование и контроль оккупантов; ослабить нравственный дух врага. "Россияне будут время от времени контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и, конечно, будут осуществлять, вероятно, ожесточенные артиллерийские и воздушные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска", — подчеркнули в Институте изучения войны. Аналитики добавили, что украинские силы добились значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистичные комментарии со стороны российских блоггеров, которые до сегодняшнего дня очень прислушивались к оптимистической риторике Кремля. Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что украинская армия уволила три населенных пункта в Донецкой области и на южном направлении. К слову, 4 сентября в сети появились фото украинского флага над Высокопольем Херсонской области, которое было оккупировано. Однако официальной информации от военных об освобождении населенного пункта до сих пор нет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.