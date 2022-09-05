Подавляющее большинство школ, оказавшихся во временной оккупации на территории Херсонской области, отказались работать по так называемым российским программам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера главы Одесской ОВА Сергея Братчука. "Оккупанты пытаются подкупить родителей бесплатным питанием и выплатами, а украинским учителям — угрожают карательными мерами", — отметил он. В то же время тем учителям, которые соглашаются на сотрудничество с врагом, Братчук напомнил об ответственности по участию в коллаборантской деятельности. "Одному из тех, кто согласился возглавить школу в оккупации, во двор принесли траурный венок. "Сразу отказался", — добавил спикер Одесской ОВА. Напомним, в открывшихся 1 сентября оккупированных школах Мелитополя детей заставляли фотографироваться с портретом президента РФ Владимира Путина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.