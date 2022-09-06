6 сентября все православные чтят память святого Евтихия. Читайте в материале Styler , что можно сегодня делать, а что нет, приметы, у кого именины. Святой был учеником Иоанна Богослова и происходил из Палестинской Севастии. Жил Евтихий в I – начале II в. 6 сентября считается очень опасным днем . Считалось, что сегодня можно легко заблудиться, пораниться или заболеть. Наши предки верили, что этот день по земле гуляет нечистая сила, поэтому нельзя уходить далеко от дома. 6 сентября лучше провести дома, в спокойных и безопасных обстоятельствах. Плохой приметой считается увидеть красный цветок в лесу. Главные приметы 6 сентября Дождь сегодня предсказывает хороший урожай в следующем году. Многие желуди – до морозной зимы. Темные облака обещают похолодание. Сильный ветер – к ухудшению погоды. Синица кричит 6 сентября — вскоре прибудет настоящая осень с дождями и холодной погодой. Что нельзя делать в этот день Не ходите в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего Можно возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки. Нельзя ходить мимо кладбищ. День ангела 6 сентября , отмечают Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.