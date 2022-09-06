Гороскоп на сентябрь 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым не очень повезет со здоровьем. Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Овен Астролог советует беречь себя, особенно первую и вторую декаду сентября 2022 года. В третьей декаде нужно очень внимательно относиться к дороге, к машине, к незнакомым местам, непонятным "стремным" людям, избегать темноты, меньше алкоголя — так можно избежать неприятных ситуаций. Дева Представителям знака Зодиака следует поберечь, меньше кофе, алкоголя и пребывания под солнцем. В сентябре 2022 года многие Девы могут начать увлекаться нетрадиционными методами медицины. Скорпион Здоровье представителей этого знака будет так себе. Астролог говорит, что вам нужно заранее заняться укреплением иммунитета, а также одеваться согласно погоде. Берегите себя! Ранее мы писали о полном прогнозе для всех знаков Зодиака на сентябрь 2022 года. Также читайте о пяти нестареющих знаках Зодиака.