Иногда бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а затем жизненные обстоятельства изменяются и потребность в кредитных средствах отпадает. В этом случае можно отказаться от кредита. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ. Как отметили в НБУ, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением. Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ. Возвратить финучреждению кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренными условиями кредита, в течение 7 дней после отказа. Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины: написать в чат-бот "НБУ Контактный центр" в мессенджерах (вайбере или телеграмме); позвонить в контакт-центр – 0 800 505 240; заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ по ссылке. Напомним, банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование. Во время военного состояния ссуды предоставлялись только на текущие потребности клиентов.