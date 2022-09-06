ВСУ в конце августа начали контрнаступательные действия на юге Украины. За первые четыре дня Россия потеряла около 1500 солдат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live". "Потери за первые четыре дня операции в российской армии более полутора тысяч убитыми и ранеными. А за это время прошло еще двое суток", — сказал чиновник. Арестович отметил, что после Высокополья ВСУ уволили еще три населенных пункта, но необходимо дождаться подтверждения из Генштаба. Оккупантам будет очень тяжело Он также считает, что в ближайшие недели российской группировке будет тяжело из-за разрушенной логистики. "Оперативное окружение это всегда приятно, это около 20 тысяч российских военных находятся на правом берегу без особой возможности взаимодействия с большой землей. Они из-за паромных переправ как-то пытаются, но это все под огненным контролем очень быстро оказывается и уничтожается", — добавил советник ОП. Напомним, ВСУ наносят точные удары по сосредоточению живой силы и техники, командным центрам и узлам материально-технического обеспечения РФ на юге. Таким образом, наши воины хотят ослабить логистические возможности врага. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.