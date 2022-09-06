В ночь на 6 сентября российские оккупанты обстреляли Харьков. В результате атаки врага погибла местная жительница. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского мэра Игоря Терехова. Городской голова рассказал, что россияне нанесли ракетный удар по Индустриальному району. "В одном случае попадание в частный жилой дом. Во время разбора завалов найдено тело женщины", — отметил Терехов. По словам мэра, в дурном случае ракета прилетела недалеко от гражданского здания. От разлета осколков вспыхнул пожар. Пострадавших в результате обстрелов нет. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении российского состава с ракетами С-300 для обстрелов Харькова. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.