Во временно оккупированном Крыму в поселке Заозерное под Евпаторией были слышны звуки взрывов. Россияне уже начали рассказывать о "работе ПВО". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". "Местные жители говорят, что "бабах" больше походил на взрыв", — пишут СМИ. В свою очередь российские пропагандисты заявили, что в Евпатории, вероятно, сработала система ПВО. К слову, взрывы слышали в восьми километрах от города. Напомним, в центре оккупированного Севастополя 3 сентября прогремела серия взрывов. В городе был замечен дым. Ранее мы писали, что за последние несколько недель на территории Крыма участились взрывы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.