В Черном море сейчас находятся 2 российских носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". "Корабельная группировка врага в Черном море без изменений в составе, районах маневрирования и намерений, в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет "Калибр", — отметили военные. Следовательно, угроза ударов с воздуха остается актуальной. В ОК "Юг" призвали оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Напомним, украинские военные уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага 5 сентября. К слову, ВСУ атаковали российских оккупантов в районе Чернобаевки и Голой Пристани. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.