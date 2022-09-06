Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 6 сентября представит отчет о миссии экспертов на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает РБК-Ураина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ. Он также проведет брифинг для членов Совета Безопасности ООН по поводу визита в ЗАЭС. "Генеральный директор Рафаэль Гросси во вторник (6 сентября – ред.) представит доклад о ситуации с охраной, безопасностью и гарантиями в Украине, в том числе о результатах его миссии на ЗАЭС", — информируют в МАГАТЭ. Напомним, 1 сентября миссия МАГАТЭ приехала на ЗАЭС с инспекцией на фоне постоянных обстрелов станции российскими военными. Впоследствии Гросси рассказал, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснения от кафиров во время визита миссии. Однако Украина считает странным, что визит МАГАТЭ на станцию длился всего два часа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.