В Украине сегодня, 6 сентября, дожди не прогнозируются. Однако днем ждать тепла не стоит, а в ночные часы возможны заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей территории нашей страны будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северо-западный с порывами до 10 м/с. Сегодня в Украине будет достаточно прохладно, вечером и ночью в северных и восточных регионах ожидаются первые заморозки. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью -3+5 градусов, днем +14+17; на западе ночью +5+8, а днем +15+20 градусов; в восточных областях ночью -3+6 градусов, днем +15+17; на юге страны ночью +8+13, а днем +17+21 градус; в центральных областях ночью +5+7 градусов, днем +17+21. Погода в Киеве Днем и ночью без осадков, ожидается солнечная погода. Ветер северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Столбики термометров в Киеве ночью покажут +5+7 градусов, а днем +15+17 градусов. Напомним, ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что рабочая неделя в Украине будет без дождей, но в пятницу возможны осадки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.