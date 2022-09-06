В Представительстве президента Украины в АР Крым не рекомендуют пользоваться "эвакуацией", организованной российскими кафирами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Тамила Ташева отметила, что не стоит доверять захватчикам. "Мы не рекомендуем нашим гражданам в условиях деоккупации пользоваться "эвакуацией" от оккупантов, чтобы не стать заложниками РФ или щитом для российских войск в местах их скопления или местах важных военных коммуникаций врага", — сказала она. Представительница президента Украины в АРК подчеркнула, что деоккупация неизбежна, и наши граждане, в частности, в Крыму, должны быть к ней готовы. "Мы не говорим, что это будет завтра. Однако это будет и к этому нужно готовиться – как физически, так и морально. Принять важные для себя решения о том, как действовать во время деоккупации. Собрать необходимые вещи и документы. Спланировать маршруты перемещения и транспорт, если будет такая необходимость", – добавила чиновник. Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что Украина уже готовит эвакуационные маршруты по временно оккупированному Крыму для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период активной деоккупации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.