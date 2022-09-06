Украинские военные продолжили наносить мощные удары по российским оккупантам. ВСУ уничтожили 4 склада и один вертолет К-52 врага. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг". Отмечается, что авиация в течение боевого дня атаковала 18 раз позиции, логистику, командные и опорные пункты противника. "В районе Новогригоровки при попытке атаковать наши позиции, был открыт огонь на поражение и уничтожен ударный вражеский вертолет Ка-52. В районе Андреевки, силами ПВО уничтожены две ракеты Х-59", — указывают в ОК "Юг". Ракетно-аптиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС. "Огневой контроль переправ через реку Днепр системный и эффективный", — отмечают военные. Подтвержденные потери кафиров 5 сентября составляют: 86 солдат; 4 танка; 12 единиц автобронетехники; 4 гаубицы 152-го калибра "Мста-Б" и "Мста-С"; 3 пушки 152-го калибра "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С"; станцию связи; противотанковый ракетный комплекс. Кроме этого, ВСУ ликвидировали 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах. Напомним, украинские военные вечером 5 сентября атаковали врага в районе Чернобаевки и Голой Пристани. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.