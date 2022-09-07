Президент США Джо Байден впервые обсудил с новым премьер-министром Британии Лиз Трасс углубление сотрудничества по поддержке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцелярию премьера Британии, Белый дом и Twitter Байдена. В заявлении канцелярии премьер-министра говорится, что Байден и Трасс обсудили углубление сотрудничества с НАТО и соглашение о безопасности между США, Австралией и Великобританией, заключенное в прошлом году в противовес Китаю. "Трас надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом как лидеров свободных демократий по решению общих проблем, в том числе экстремальных экономических проблем, разрешенных войной Путина", — говорится в заявлении. В заявлении Белого дома говорится, что два лидера обсудили продолжение тесного сотрудничества по Украине, решение проблем, созданных Китаем, предотвращение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение устойчивых и доступных энергетических ресурсов. "Я с нетерпением ожидаю углубления особых отношений между нашими странами и тесного сотрудничества в решении глобальных проблем, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии", – написал Байден в Twitter. Напомним, Трасс после назначения на должность премьер-министра первый звонок совершила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она приняла приглашение посетить Украину в ближайшее время. Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трассом. Стороны обсудили гарантии безопасности. Также лидеры стран обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.