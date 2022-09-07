За день россияне обстреляли семь общин Сумской области, выпустив 140 мин и снарядов и произведя около 70 выстрелов из стрелкового оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого. В частности, был артобстрел из САУ по окрестностям сел Мануховка (Новослободская община) и Атинское (Белопольская община). Всего 40 прилетов. Кроме того, по Новослободской общине утром было 20 прилетов из артиллерии, повреждена высоковольтная подстанция. Миропольское общество. 28 минометных прилетов. 10 приходов из артиллерии и 16 прилетов – из миномета было в Белопольской общине. Шалыгинская община. Россияне открыли огонь из минометов, 20 прилетов. Середино-БУДСКАЯ община, 6 прилетов из миномета. В Зноб-Новгородской общине был обстрел из крупнокалиберного пулемета, около 30 выстрелов. В Эсманском обществе россияне открыли огонь из стрелкового оружия, около 40 выстрелов. Напомним, российские оккупационные войска 6 сентября в очередной раз обстреляли пограничную зону Сумской области. В сторону населённых пунктов враг выпустил 36 снарядов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram