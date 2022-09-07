Россия утверждает, что не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения, потому может отказаться от его продления. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. По его словам, в рамках зерновой сделки ничего не было реализовано по экспорту российского продовольствия и удобрений. "Нам удалось достичь соглашения, но ничего не работает с российской стороной. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт", — сказал Небензя. "Василий Небензя отметил, что действие соглашения истекает в ноябре, но оно должно продолжаться. "Я не участвую в переговорах по Соглашению и его продолжению, но учитывая результаты, точнее, отсутствие результатов, я бы ничего не исключал", — добавил он. Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 50 судов, на борту которых находилось совокупно 1,2 млн. тонн агропродукции. При этом в Турции заявили о том, что вывоз сельскохозяйственной продукции из Украины планируется увеличить. Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом Коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.