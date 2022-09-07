Мир два раза оказывался в шаге от ядерной катастрофы из-за российских обстрелов Запорожской АЭС. Единственным способом устранить ядерную угрозу есть вывод войск РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянного представителя в ООН Сергея Кислицы на заседании Совбеза. Кислица назвал это ключевым условием для восстановления "не только ядерной безопасности, но и уважения международного права". "Главным результатом совместных международных усилий должен стать вывод российского военного и гражданского персонала с территории ЗАЭС, а также из Энергодара. Это, безусловно, возобновит безопасную эксплуатацию станции, как было до полномасштабной российской войны против Украины", — сказал он. Дипломат подчеркнул, что Россия использует ЗАЭС в качестве щита для своего личного состава и военной техники, что и подтвердила миссия МАГАТЭ. Постпред отметил, что Украина принимает к сведению рекомендацию МАГАТЭ о создании защитной зоны "для предотвращения ядерной аварии в результате физического повреждения, причиненного военными средствами", и готова к консультациям по этому вопросу, "если реализация этой инициативы приведет к демилитаризации и деоккупации ЗАЭС". Кислица также напомнил, что в понедельник из-за российских обстрелов была повреждена последняя линия электропередачи, соединяющая станцию с энергосистемой Украины. "Снова, уже второй раз, из-за российской провокации Запорожская станция оказалась в шаге от ядерной катастрофы", — подчеркнул он. Напомним, МАГАТЭ выступило за установление зоны охраны ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Кроме того, агентство призвало к демилитаризации станции и выводу оттуда российских военных. При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза заявил, что его страна "не считает предложение о создании зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС серьезным". Основные выводы по итогам визита МАГАТЭ на ЗАЭС – читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.