Правительственные сайты Японии подверглись российской кибератаке. Токио расследует все происшествия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. Из-за атаки был временно заблокирован доступ к правительственным веб-сайтам, в том числе и к административному порталу e-Gov Digital Agency. Этот ресурс предоставляет административную информацию от государственных организаций и позволяет гражданам подавать документы для регистрации онлайн. Прокремлевская группа Killnet опубликовала в соцсетях сообщения, заявив, что именно она атаковала сайт с электронными услугами правительственного портала e-Gov. Кроме того, хакеры заявили, что их группа вывела из строя налоговый портал страны, местную платежную систему JCB и популярную японскую соцсеть Mixi. Сообщается, что Killnet атаковали Японские ресурсы из-за того, что Япония поддерживает Украину, а также из-за спора с Россией о принадлежности Курильских островов. Напомним, что спецслужбы Черногории подозревают, что за атаками на правительственные сайты стоит Россия. Ранее в Финляндии заявили, что один из их официальных сайтов атаковали хакеры из России. Причиной этого является недавняя заявка страны на членство в НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.