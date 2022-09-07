Погода в Украине сегодня, 7 сентября, будет без осадков, но прохладной. Ночью заморозки ожидаются поверхности почвы, при этом на западе днем до +24 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня по всей стране небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. Вместе с тем, ночью на поверхности грунта заморозки до 0-5 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+6 градусов, днем +14+18; на западе ночью +4+11, а днем +16+24 градуса; в восточных областях ночью +3+6 градусов, днем +15+17; на юге страны ночью +8+11, а днем +19+22 градуса; в центральных областях ночью +2+5 градусов, днем +15+18. Погода в Киеве Сегодня в столице небольшая облачность, без осадков. Столбики термометров ночью покажут +5+7 градусов, а ночью +16+18. Напомним, недавно синоптики рассказали, сколько в Украине будут продолжаться заморозки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.