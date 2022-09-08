Президент США Джо Байден продолжил действие указа, разрешающего вводить санкции в связи с иностранным вмешательством в выборы в стране. Действие неоднократно продлеваемого документа увеличено еще на год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. На основании этого указа США несколько раз вводили санкции против физических и юридических лиц из России в связи с ее вмешательством в американский избирательный процесс. "Я продолжаю на один год чрезвычайное положение в стране, объявленное в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрывом общественного доверия к ним", — говорится в заявлении. Президент отметил, что, "хотя не было никаких доказательств того, что иностранное государство изменяло результаты голосования или влияло на подсчет голосов в ходе любых выборов в США, иностранные государства Исторически стремятся извлекать выгоду из американской свободной и открытой политической системы". Напомним, в марте 2021 года в США был опубликован отчет о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Разведчики обнаружили, что Россия вела кампании по дискредитации против обоих кандидатов в президенты. Как писало РБК-Украина, администрация США планирует ввести против стран, пытавшихся вмешиваться в президентские выборы 2020 года. В январе 2021 США ввели санкции против нескольких украинцев за вмешательство в американские выборы 2020 года. Санкции были наложены, в частности, против народного депутата Александра Дубинского. После введения санкций президент Владимир Зеленский требовал возбуждения уголовного дела против лиц, обвиненных во вмешательстве в выборы.