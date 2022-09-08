Члены администрации президента России лично контролируют и координируют фильтрационные лагеря для украинцев. Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель на брифинге. Он отметил, что Россия использует фильтрационные лагеря для допросов и насильственных вывозов украинских граждан. "Нам также известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций", — заявил Патель. Кремль считает операции по фильтрации критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины. "Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам", — заявил он. И хотя Патель сказал, что "трудно переоценить страх и страдания, которые российская фильтрация вызывает у людей, вынужденных жить под контролем Кремля", он не стал прямо называть эти действия "военным преступлением". В то же время, во время заседания Совбеза ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд обвинили Москву в совершении военного преступления, насильственной депортации украинцев в Россию, и заявила, что США располагают информацией о том, что российские чиновники контролируют так называемые фильтрационные операции. Ранее сообщалось, что Российская Федерация создала не менее 20 фильтрационных лагерей, через которые проходят жители оккупированных территорий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.