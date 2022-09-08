Погода в Украине сегодня, 8 сентября, ухудшится. В отдельных регионах ожидаются дожди, местами значительные, а заморозки все еще будут продолжаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, днем в Карпатах умеренный дождь. На остальной территории без осадков. Ветер северный (в южной части – юго-западный), скоростью 3-8 м/с. При этом на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-5 градусов. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+7 градусов, днем +16+21; на западе ночью +4+13, а днем +18+26 градусов; в восточных областях ночью +5+7 градусов, днем +16+19; на юге страны ночью +8+13, а днем +19+25 градусов; в центральных областях ночью +4+9 градусов, днем +17+21. Погода в Киеве Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. На поверхности грунта заморозки 0-5 градусов. Столбики термометров ночью покажут +5+7, а ночью +19+21. Напомним, недавно синоптики рассказали, когда в Украину придет "бабье лето" и от чего это зависит. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.