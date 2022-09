Во Франции выпустил в эфир документальный фильм "Un prident, l'europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"), в котором опубликована запись разговора президента Франции Эмммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского утром 24 февраля. Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Express. На видео президент Франции спрашивает Владимира Зеленского, действительно ли президент РФ Владимир Путин начал атаку на Киев. "Повсюду. И в Киев, и в Одессу. И из Беларуси. Итак, мы воюем повсюду на нашей территории. Везде есть войска. Мы не могли этого представить — такого не было в 2014 году", — сообщает Зеленский. На что Макрон заявил, что "это тотальная война". Далее президент Украины просит Эммануэля Макрона, лидеров Европы и главу Белого дома вместе повлиять на Путина. "Итак, Я думаю, Эммануэль, очень важно, чтобы вы поговорили с Путиным и очень важно создать антивоенную коалицию. Мы уверены, что европейские лидеры и Байден могут присоединиться, и они звонят ему и скажут: Стоп. Он остановится. Он вас послушает" , – заявил Зеленский.

Макрон звучит как Zelensky ranking of the invasion. Это является начало Zelensky's transformation из дружественного лидера в борьбу chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5 — Eleanor Beardsley (@ElBeardsley) September 7, 2022 Откуда взялось видео? Ролик является фрагментом документального фильма "Un Prident, l'europe et la guerre" ("Президент, Европа и война"). Он вышел на экраны еще 30 июня. "1 января 2022 года Франция принимает председательство в Совете Европейского Союза. Начав свой срок, французский президент намерен вместе со своими партнерами протолкнуть множество реформ. Но война на Украине меняет его планы. Ошеломленная Европа должна столкнуться с самым серьезным кризисом со времен Второй мировой войны" , – сказано в описании картины. Напомним, РБК-Украина писала о том, что впервые за более чем двухмесячный перерыв Макрон позвонил главе Кремля Владимиру Путину. Стороны обсудили вопросы Запорожской АЭС и войны на территории Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.