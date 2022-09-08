Стиральный порошок помогает сохранить одежду свежей и чистой. Чтобы выбрать правильный продукт, полезно знать разницу между порошковым и жидким стиральным средством. Об этом пишет Sante Plus. В частности, существует несколько способов очищения вещей, но когда дело доходит до выбора между порошковым и жидким моющим средством, не всегда понятно, какой из двух вариантов предпочтительнее. Какая разница В первую очередь важно знать, какое моющее средство лучше подходит для одежды. Жидкий стиральный порошок Такой порошок является лучшей формой моющего средства из-за его действия на деликатную одежду, разнообразие запахов и легкость в использовании. Действительно, благодаря жидкой консистенции он легко растворяется вне зависимости от выбранной температуры воды. Единственный недостаток – передозировка продукта. Действительно, избыток может привести к противоположному результату и привести к повреждению ткани и искажению ее оттенка. Однако эффективность жидкого стирального средства несравнима при стирке деликатного белья, поскольку продукт уже хорошо разбавлен, в отличие от сухого стирального порошка, который должен дождаться цикла стирки, чтобы раствориться в воде. Жидкий порошок особенно эффективен для удаления жирных и масляных пятен. Однако из-за большого количества ароматизаторов такой порошок вреден для людей с чувствительной кожей. Сухой стиральный порошок Он более экологичен, более эффективен и дешевле, чем жидкий стиральный порошок. Порошковое моющее средство так же эффективно против стойких пятен. Однако остатки такого порошка могут остаться на ткани. Чтобы избежать такой проблемы, выберите более высокую температуру стирки, чтобы порошок хорошо растворился. Для удаления таких пятен, как глина, трава или грязь, порошковое моющее средство очень эффективно. Таким образом, можно заключить, что оба вида моющих средств имеют свои преимущества и недостатки, но оба эффективны для выполнения задачи очистки одежды. Раньше мы сообщали, что сделать с стиральной машиной, чтобы она долго вам служила. Также мы писали, как можно использовать "лаврушку" при стирке в машинке.