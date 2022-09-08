Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассчитывает обсудить план обеспечения безопасности Запорожской АЭС с Украиной и РФ не позднее чем через две недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica. Гросси заявил, что поддерживает контакты с обеими сторонами. "Идея спросить у россиян и украинцев, согласны ли они с тем, что АЭС не должна подвергаться нападениям. И предложим заключить простое соглашение о защите станции. Несмотря на заявления, я увидел интерес с обеих сторон. Они точно не сказали "нет". Думаю, мы встретимся, чтобы проработать план в течение 10 дней, максимум через две недели", — сказал он. Глава МАГАТЭ пояснил, что речь идет о защите станции по периметру ее территории, а не о демилитаризации всей окружающей зоны. "Демилитаризация — это сложная и амбициозная задача. Я же уполномочен говорить только о безопасности самих ядерных объектов. Демилитаризация невозможна, ее нужно обсуждать на самом высоком уровне, это не входит в компетенцию МАГАТЭ", — добавил Гросси. Напомним, МАГАТЭ обнародовало отчет по итогам визита на Запорожскую АЭС. В нем агентство призвало к полному прекращению обстрелов ЗАЭС, которое намерено согласовать со сторонами конфликта. Также миссия отметила необходимость создания зоны безопасности на ЗАЭС, что не идентично демилитаризации. В Минэкономики отметили, что рекомендации МАГАТЭ можно внедрить только при полном возвращении ЗАЭС под контроль Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.