В конце первой недели сентября Apple представила новую линейку смартфонов, старт продаж которых в США назначен на 16 сентября. В украинские магазины новинки поступят чуть позже: с учетом положения в стране к прогнозируемым срокам поставки можно прибавить одну-две недели. Таким образом, «пощупать» новенькие Айфоны в розничных торговых точках можно будет к концу сентября–началу октября. Тогда же можно будет составить окончательное (а самое главное, личное) мнение о том, стоит ли покупать Айфон 14.

Последнее особенно касается несколько противоречивой базовой модели линейки. Многие пользователи так и не поняли, чем она отличается от прошлогодней версии девайсов. Рассказываем, кому новинка подойдет, а кому от ее покупки можно воздержаться, а также где и по какой стоимости можно приобрести смартфон.

Кому покупать

Apple никогда не делала секрета из того, что покупка нового смартфона из года в год — решение либо сугубо имиджевое, либо обусловленное сферой деятельности. Текущий год не стал исключением: купить iPhone 14 на замену прошлогоднему можно или «по зову сердца», или для работы. Контентмейкеров действительно ждут приятные апгрейды в виде прокачанного блока оптики (включая фронтальную камеру), повышения быстродействия устройства, связанного с усовершенствованием памяти и новым чипсетом, а также обновленный экран с более яркой подсветкой.

Все эти изменения вместе с редизайном фронтальной панели получили топовые версии линейки, при покупке которых разницу почувствуют даже владельцы старших прошлогодних моделей. Базовых версий девайсов перемены почти не коснулись, так что «пересаживаться» со стандартного Тринадцатого на стандартный Четырнадцатый нет никакого смысла. iPhone 14 предназначен скорее для владельцев Восьмерок и Десяток: в этом случае замена гаджета станет ощутимой и полностью окупит вложения.

Какие версии доступны прямо сейчас

Модельный ряд Айфонов 2022 года включает четыре модели со следующими стартовыми ценниками:

iPhone 14 — 799$;

iPhone 14 Max — 899$;

iPhone 14 Pro — 1099$;

iPhone 14 Pro Max — 1199$.

Указанная стоимость установлена на модели с объемом встроенной памяти 128 Гб. Больше памяти — выше цена: модели на 256 Гб дороже стандартной на 100$, а версии на 512 Гб и 1 Тб — на 200 и 400$ соответственно.

Оформить предзаказ на любую из версий нового Айфона, узнать точную стоимость каждой и получить более детальную информацию о смартфонах можно на сайте allo.ua. Консультанты уточнят доступные способы оплаты и сроки доставки гаджетов.