Министерство обороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был сделан из нелицензированного китайского сырья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, Как сообщил представитель Пентагона Расселл Гумаре, внутреннее расследование показало, что сплав в смазочной помпе двигателей F-35 не отвечает требованиям государственных закупок, что запрещает нелицензированные материалы из Китая. Юмаре подтвердил, что магнит, о котором идет речь, не передает информацию и не может нанести ущерб самолету, поэтому ситуация не привела к рискам. Производитель F-35, компания Lockheed Martin, подтвердила проблему. Подрядчик, занимающийся сбором двигателей для истребителей, отметил, что будет искать альтернативные источники материала. Как отмечает Reuters, это не первый случай, когда деталь китайского происхождения была запрещена для использования в военной технике, принятой Пентагоном. Напомним, 1 сентября Белый дом ввел новые ограничения по продаже некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и Россию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.