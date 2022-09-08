Православная церковь 8 сентября чтит память преподобных Натальи и Адриана. В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины – читайте в материале Styler. Раньше в этот день люди пытались выполнить побольше дел. Где-то начинались работы по покосу овса, а в некоторых местах с этой задачей уже справились. Из нового урожая было принято готовить разные вкусные блюда. По традиции в этот день на стол ставят блины и овсяной кисель – угощение для святых Адриана и Натальи. Также начинается пора сбора ягод рябины и калины. Если рябина дала отличный урожай, то в скором времени наступят морозы; снега зимой будет много, если по утрам стоит туман и холод; дождливую погоду можно ожидать в том случае, если удалось услышать стук дятла; холода наступят, если сойки начали улетать в тёплые края; Если в этот день гремит гром; если не сильно облачно-значит, придут холода; Что нельзя делать в этот день Самый главный запрет сегодня – нельзя лениться. Также не стоит допускать ссоры, оскорблять или осуждать кого-либо, желать зла. В этот день нельзя переедать. Женщинам нельзя отправляться в лес в одиночестве, потому что там можно встретить лешего, охотящегося за молодыми девушками и желающего взять их в жены. Именинники 8 сентября : Адриан, Наталья, Мария, Петр, Георгий, Виктор, Дмитрий, Роман, Николай. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.