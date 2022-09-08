Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода "Северный поток-2", приостановлена до января 2023 года. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный торговый бюллетень Швейцарии. Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату ссуд компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного руководителя. Прекращение банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 по 10 января 2023 года. В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода "Северный поток-2" после решения России признать "ЛДНР" и начать войну против Украины. Сертификация "Северного потока-2" После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября. Напомним, РБК-Украина писала о том, что Германия не планирует соглашаться запускать "Северный поток – 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящие месяцы. Тем временем входящая в коалицию в Бундестаге фракция "Свободной демократической партии Германии" призывает демонтировать газопровод. Президент Польши Анджей Дуда также призвал к ликвидации "Северного потока-2". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.