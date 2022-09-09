Сегодня, 9 сентября, большую часть Украины покроют осенние дожди. При этом на юге столбики термометров покажут до +26 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в южных и центральных областях ожидаются умеренные дожди, а на западе — сильные ливни. В Левобережной Украине будет сухо, но с переменной облачностью. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью 7-12 м/с. На западе возможны шквалы. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +3+5 градусов, днем +15+18; на западе ночью +8+14, а днем +13+20 градусов; в восточных областях ночью +6+10 градусов, днем +16+19; на юге страны ночью +11+16, а днем +20+26 градусов; в центральных областях ночью +6+10 градусов, днем +17+21. Погода в Киеве В столице сегодня будет сухая погода, хоть и местами пасмурная. Ветер северо-восточный, до 12 м/с. Температура ночью будет в пределах до +5+7 градусов, а днем воздух прогреется до +16+18 градусов. Напомним, синоптики дали прогноз погоды на выходные и предупредили о дождях в ближайшие дни. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.