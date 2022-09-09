9 сентября православные христиане отмечают день памяти святых – преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского. Обо всех традициях и запретах этого дня, а также у кого именины – читайте в материале Styler. Пимен Великий родился в Египте в 340 году. Когда он был юным, он посвятил свою жизнь служению Богу и вместе с двумя своими братьями отправился в Скитский монастырь. После того как монастырь был разрушен, он нашел убежище в одном из языческих храмов. Там он проводил обучение и рассказывал крестьянам о христианской вере. При жизни преподобный Пимен Великий заслужил уважение местных жителей, был духовным наставником и руководителем многих монахов, а Его наставления были собраны в книгу афоризмов. Пимен палестинский жил в пустыне, проводил время в молитвах и размышлениях о Боге. Умер Святой в возрасте 110 лет несчастной смертью. После смерти был признан святым угодником Божиим и получил звание Великий – в знак великой покорности, мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу. Наши предки называли данный праздник рябинник – в честь ягоды. Знающие люди посвящают этот день сбору рябины и калины. Эти ягоды давно пользуются уважением не столько по вкусу, сколько за бактерицидные, мочегонные качества. Главные приметы 9 сентября Если на праздник Пимена сильная гроза – осень будет теплой Если на деревьях много рябины, то осень будет дождливой, а зима морозной и снежной уродило много желудей, то зима будет очень холодной на небе много облаков – до непродолжительных дождей. нельзя делать ссориться, ругаться и злословить В этот день запрещено давать деньги в долг Нельзя ходить босиком по росе Нельзя есть ягоды рябины Нельзя ломать ветки рябины. Сегодня отмечают люди с именами: Иван, Дмитрий, Александр, Владимир, Михаил, Пимен и Анфиса. Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года с указанием важных дат. Кстати, синоптик дал новый прогноз погоды на сентябрь и сообщил, что грядет похолодание.