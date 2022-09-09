Российские оккупанты в ночь на 9 сентября обстреляли Салтовский район Харькова. В результате атаки врага никто не пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram харьковского городского головы Игоря Терехова. Мэр отметил, что от удара повреждено одно из высших учебных заведений. "Разрушение и завалы на месте "прилета" разбирает ГСЧС", — добавил Терехов. Напомним, вечером 8 сентября россияне нанесли удары по Харькову и области. В результате обстрелов врага погибла местная жительница. К слову, оккупанты повредили и разрушили более 7 тысяч жилых домов в Харьковской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.