Международное сообщество должно всячески способствовать усилиям Украины в послевоенном восстановлении. Миллионы беженцев должны вернуться домой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы Норвегии при ООН Моны Юль. "Развязанная Россией война разрушает дома, школы и больницы. Нам важно поддержать усилия Украины по восстановлению, чтобы миллионы вынужденных переселенцев однажды могли вернуться в свои дома", — сказала дипломат. Юль подчеркнула, что к этой важной работе должны быть вовлечены гуманитарные институты и организации развития. Она также выразила обеспокоенность тем, что РФ создает фильтрационные лагеря на временно захваченных территориях Украины. "Гуманитарные организации должны получить беспрепятственный доступ ко всем местам содержания людей в соответствии с международным гуманитарным правом", — добавила постпред. Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица отметил, что у России есть единственный правильный путь — сдаться и отойти. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.